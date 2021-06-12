Максим ШАЦКИХ: «Ярмоленко будет рвать и метать на Евро»

Бывший форвард «Динамо» Максим Шацких поделился мнением об Андрее Ярмоленко. Напомним, что вингер сборной Украины после полученной в феврале травмы сыграл за клуб всего-то 17 минут в клубном сезоне.
«Не вижу никаких проблем с состоянием Андрея Ярмоленко. Товарищеские матчи с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром показали, что он в хорошей форме, соскучился по игре. Конечно, у него было мало игровой практики в Англии, травма. Наверное, психологически чувствовал себя не на сто процентов. Но сейчас он приехал домой, готовился в сборной с хорошим настроением. Уверен, с физикой тоже не должно быть проблем. Андрей на Евро будет рвать и метать, потому что соскучился по футболу», – сказал Шацких.
Сборная Украины стартует на Евро-2020 матчем с Нидерландами. Эта игра состоится 13 июня в Амстердаме. Также наша сборная сыграет против Северной Македонии (17 июня, Бухарест) и Австрии (21 июня, Бухарест).
Источник — Meta-ratings.com.ua
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в перекладі, мабуть буде правильно "Рвати і жбурляти"?
А может пусть лучше он забивает голы, и не будет давать забить сопернику?
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в перекладі, мабуть буде правильно "Рвати і жбурляти"?
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