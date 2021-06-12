Александр ЗИНЧЕНКО: «Играем не только за себя, но и за всю страну»

Полузащитник сборной Украины – о старте команды на Евро-2020

  • 12.06.2021 19:34
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Александр ЗИНЧЕНКО: «Играем не только за себя, но и за всю страну»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от стартового матча Евро-2020 против команды Нидерландов.

- Какие остались воспоминания от сезона в ПСВ?
- Наслаждался тем периодом. В том сезоне я впервые столкнулся с европейским футболом.

- Если бы вы могли выбрать для себя позицию на завтрашний матч, какой бы она была?
- Я бы хотел помочь команде и сыграть там, где скажет главный тренер. Любой футболист сборной должен помочь всем, чем сможет, чтобы добыть нужный результат. Мы играем не только за себя, но и за всю страну. Каждый футболист, который будет даже на замене, должен помочь какими-то словами, поддержкой и энергетикой. Мы единое целое.

- Вы играли в финале Лиги чемпионов за «Манчестер Сити». Насколько большим разочарованием стало поражение?
- Первые несколько дней после финала были самыми сложными в моей футбольной карьере. Но с гордостью могу сказать, что мы провели очень хороший сезон. Хочу испытать эти эмоции снова. Хочу снова там быть. Это лучшее, что может произойти в жизни спортсмена. Такие турниры, как Евро, тоже приравниваются к этому. После того, как ты закончишь карьеру, будешь сидеть у телевизора, смотреть такие турниры и вспоминать, что ты был там, и насколько это здорово. С нетерпением жду завтрашней игры, чтобы испытать эти эмоции, – сказал Зинченко.

Матч против Нидерландов состоится 13 июня (22:00).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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