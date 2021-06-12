Коман хочет покинуть Баварию

Хавбек может сменить клуб после Евро-2020

  • 12.06.2021 18:31
  • 743 просмотра
  • 1 комментарий
Коман хочет покинуть Баварию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кингсли Коман

Французский полузащитник Кингсли Коман хочет покинуть «Баварию» нынешним летом. Он недоволен тем, как с ним обращаются в клубе.

«Бавария» хочет получить за игрока 100 миллионов евро. В клубе надеются, что успешная игра Комана на Евро-2020 повысит на него цену.

В нынешнем сезоне на счету Команда 8 голов и 12 ассистов в 39 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 65 миллионов евро.

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Источник — RMC

(9 голосов)

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Комментарии
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 12.06.2021 19:47
    0
    Епрст...это что ж с ним там делают???
    Ссылка
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 12.06.2021 19:47
    0
    Епрст...это что ж с ним там делают???
    Ссылка
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