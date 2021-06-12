Французский полузащитник Кингсли Коман хочет покинуть «Баварию» нынешним летом. Он недоволен тем, как с ним обращаются в клубе.

«Бавария» хочет получить за игрока 100 миллионов евро. В клубе надеются, что успешная игра Комана на Евро-2020 повысит на него цену.

В нынешнем сезоне на счету Команда 8 голов и 12 ассистов в 39 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 65 миллионов евро.