Владислав ВАЩУК: «Этот чемпионат Европы будет непредсказуем»

Специалист поделился ожиданиями от Евро-2020

  • 12.06.2021 17:19
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  • 1 комментарий
Владислав ВАЩУК: «Этот чемпионат Европы будет непредсказуем»
© Meta-ratings.com.ua. Владислав Ващук

Экс-защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук поделился ожиданиями от матча Евро-2020 Нидерланды – Украина.

«Конечно, я верю в сборную Украины. Буду болеть за «желто-синих», а также переживать за них. Интересно будет наблюдать за работой, которую провел тренерский штаб Андрея Николаевича Шевченко. Хочу пожелать нашей сборной только победы.

Первая игра будет определяющая, но в целом самым важным будет второй матч, как ни странно. Понятно, что в первой игре будут еще нервы. Но самое главное, быть на футбольном поле самими собой и сделать все то лучшее, что от них зависит. Не нужно обращать внимание на какие-то разговоры и все остальное из информпространства, меньше читать. И, самое главное, нужно показать игру.

Возможно ли сыграть вничью? Я думаю, этот чемпионат Европы будет непредсказуем. Очень много факторов влияет на матчи. Это и тесты на коронавирус, которые никто не может предугадать. Команды рассчитывают на одно, а получается другое. Тем и интересен футбол. Если соперник сильнее, не факт, что он может победить.

Сегодня уровень футболистов, а особенного тренерского штаба очень высок. Будет интересно понаблюдать за тем, как взаимодействует тренерский штаб с игроками, как футболисты доверяют тренерскому штабу, как они придерживаются тактики и стратегии.

Кто выйдет в центре обороны у сборной Украины? Сложно сказать. Лишние реплики только отвлекают сборников», - сказал Ващук.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Viacheslav123
    online
      Viacheslav123, 12.06.2021 17:40
    0
    Неужели рашка станет чемпионом?
    Ссылка
    Viacheslav123
    online
      Viacheslav123, 12.06.2021 17:40
    0
    Неужели рашка станет чемпионом?
    Ссылка
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