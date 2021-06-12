ВИДЕО. Зина, хоть помоги! Как сборники загнали Шевченко в теннисбол

Забавный эпизод с тренировки сборной Украины накануне матча в Амстердаме

  • 12.06.2021 17:10
  • 2410 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Зина, хоть помоги! Как сборники загнали Шевченко в теннисбол
© VZbirna. Андрей Шевченко

Национальная сборная Украины продолжает тренировки. 13 июня команда Шевченко в Амстердаме проведет матч Евро-2020 против Нидерландов.

На тренировке поединок в теннисбол провели: Андрей Шевченко, Александр Зинченко, Роман Яремчук (одна команда) – Андрей Ярмоленко, Евгений Макаренко и Роман Безус (вторая команда).

«Да хоть помоги мне! Три раза били», – обратился Шевченко к Зинченко и Яремчуку после проигранного розыгрыша.

ВИДЕО. Зина, хоть помоги! Как сборники загнали Шевченко в теннисбол

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Источник — YouTube

(7 голосов)

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Комментарии
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 12.06.2021 18:00
    +1
    Атмосфера огонь😎 значит все будет ок👍✌️
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 12.06.2021 17:35
    0
    Прикольно потренировались
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 12.06.2021 18:00
    +1
    Атмосфера огонь😎 значит все будет ок👍✌️
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 12.06.2021 17:35
    0
    Прикольно потренировались
    Ссылка
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