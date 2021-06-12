Национальная сборная Украины продолжает тренировки. 13 июня команда Шевченко в Амстердаме проведет матч Евро-2020 против Нидерландов.

На тренировке поединок в теннисбол провели: Андрей Шевченко, Александр Зинченко, Роман Яремчук (одна команда) – Андрей Ярмоленко, Евгений Макаренко и Роман Безус (вторая команда).

«Да хоть помоги мне! Три раза били», – обратился Шевченко к Зинченко и Яремчуку после проигранного розыгрыша.

ВИДЕО. Зина, хоть помоги! Как сборники загнали Шевченко в теннисбол