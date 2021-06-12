Тренер Швейцарии: «Хотим доминировать в игре и диктовать темп»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от стартового матча на Евро-2020 против национальной команды Уэльса.

«Как мы показали в последнее время: мы хотим доминировать в игре, владеть мячом, диктовать темп. Мы также хотим иметь преимущество в третьей зоне и забивать голы. Чтобы добиться этого, нам нужно быть очень сосредоточенными и правильно защищаться, даже когда мы владеем мячом. Наш подход к игре важен с первых же секунд.

Следует ли нам быть осторожными или сыграть в открытый футбол? Я считаю, что нужно быть готовым к обоим стилям. Это первый матч, и пока не понятно, в какой форме находятся команды. Это касается как Швейцарии, так и Уэльса», - сказал Петкович.

Матч Уэльс – Швейцария состоится в субботу, 12 июня. Начало в 16:00.