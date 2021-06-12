Тренер Швейцарии: «Хотим доминировать в игре и диктовать темп»

Владимир Петкович – о предстоящем старте на чемпионате Европы

  • 12.06.2021 15:38
  • 249 просмотров
  • 7 комментариев
Тренер Швейцарии: «Хотим доминировать в игре и диктовать темп»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Петкович

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от стартового матча на Евро-2020 против национальной команды Уэльса.

«Как мы показали в последнее время: мы хотим доминировать в игре, владеть мячом, диктовать темп. Мы также хотим иметь преимущество в третьей зоне и забивать голы. Чтобы добиться этого, нам нужно быть очень сосредоточенными и правильно защищаться, даже когда мы владеем мячом. Наш подход к игре важен с первых же секунд.

Следует ли нам быть осторожными или сыграть в открытый футбол? Я считаю, что нужно быть готовым к обоим стилям. Это первый матч, и пока не понятно, в какой форме находятся команды. Это касается как Швейцарии, так и Уэльса», - сказал Петкович.

Матч Уэльс – Швейцария состоится в субботу, 12 июня. Начало в 16:00.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 12.06.2021 16:06
    +1
    В 2006-му влучний удар післяматчового пенальті Олега Гусєва відправиви швейцарців з ЧМ додому: пасти корів, варити сир, шоколад тощо...Прикро, що вирішення суто футбольних питань у 2020/21 рр. перенеслося з футбольного поля до кабінетів. На цьому Євро є шанси, що збірні України та Швейцарії можуть зустрітися. Не надаю цьому абиякого значення, проте у будь якому разі вилітом збірної Швейцарії буду задоволений (удовлетворен)!
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 15:51
    -1
    Andrii_MKh, 12.06.2021 15:41
    Уэльс в курсе, что вся Украина за них сегодня?
    Не уверен, что многие знаю в какой части Британии тот Уэльс находится. И что у них на первом месте в жизни родной язык, а потом уже английский. Оба языка имеют равный статус. Думаю и они так же знают про Украину. Увы. Но мы за них. Потому что...)
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    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 15:44
    +1
    В домино на Гаити.
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    samird
    online
      samird, 12.06.2021 15:42
    +2
    Да?! А у меня сложилось впечатление, что вы умеете доминировать только в кабинетах, и при малейших опасениях за результат бежите к дяденьке доктору, чтобы он справочку сварганил.
    Ссылка
    Andrii_MKh
      Andrii_MKh, 12.06.2021 15:41
    +7
    Уэльс в курсе, что вся Украина за них сегодня?
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    ALKOSruLKA
      ALKOSruLKA, 12.06.2021 15:40
    +2
    Навіщо? Ви краще головному лікарю швейцарського кантона подзвоніть !..
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    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 12.06.2021 15:40
    +2
    Желание швейцарцев понятно. Но...
    Уэльсу - уверенной победы!
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 12.06.2021 15:41
    +7
    Уэльс в курсе, что вся Украина за них сегодня?
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 12.06.2021 15:42
    +2
    Да?! А у меня сложилось впечатление, что вы умеете доминировать только в кабинетах, и при малейших опасениях за результат бежите к дяденьке доктору, чтобы он справочку сварганил.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 12.06.2021 15:40
    +2
    Навіщо? Ви краще головному лікарю швейцарського кантона подзвоніть !..
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 12.06.2021 15:40
    +2
    Желание швейцарцев понятно. Но...
    Уэльсу - уверенной победы!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 12.06.2021 16:06
    +1
    В 2006-му влучний удар післяматчового пенальті Олега Гусєва відправиви швейцарців з ЧМ додому: пасти корів, варити сир, шоколад тощо...Прикро, що вирішення суто футбольних питань у 2020/21 рр. перенеслося з футбольного поля до кабінетів. На цьому Євро є шанси, що збірні України та Швейцарії можуть зустрітися. Не надаю цьому абиякого значення, проте у будь якому разі вилітом збірної Швейцарії буду задоволений (удовлетворен)!
    Ссылка
    olshody
    online
      olshody, 12.06.2021 15:44
    +1
    В домино на Гаити.
    Ссылка
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