Гарет БЭЙЛ: «Волнение нарастает»

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Евро-2020 против национальной команды Швейцарии.
«Мы все очень взволнованы. У нас был долгий сбор, особенно у тех, у кого раньше закончился сезон. Волнение нарастает, мы все готовы и с нетерпением ждем начала», - сказал Бэйл.
Матч Уэльс – Швейцария состоится в субботу, 12 июня. Начало в 16:00.
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Источник — УЕФА
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