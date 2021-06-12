Гарет БЭЙЛ: «Волнение нарастает»

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Евро-2020 против национальной команды Швейцарии.

«Мы все очень взволнованы. У нас был долгий сбор, особенно у тех, у кого раньше закончился сезон. Волнение нарастает, мы все готовы и с нетерпением ждем начала», - сказал Бэйл.

Матч Уэльс – Швейцария состоится в субботу, 12 июня. Начало в 16:00.