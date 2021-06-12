Экс-форвард сборной Украины завершил выступления в Волыни

Экс-нападающий национальной сборной Украины Юрий Коломоец за перволиговую «Волынь» уже не сыграет.
По данным источника, Юрий Коломоец из-за повреждения ребра в этом сезоне уже не сможет помочь «Волыни».
Контракт форварда заканчивается 30 июня и клубное руководство «Волыни» больше на него не рассчитывает.
Напомним, что, кроме чемпионата Украины, 31-летний Коломоец выступал за команды Венгрии и Эстонии.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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