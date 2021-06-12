Экс-форвард сборной Украины завершил выступления в Волыни

Экс-нападающий национальной сборной Украины Юрий Коломоец за перволиговую «Волынь» уже не сыграет.

По данным источника, Юрий Коломоец из-за повреждения ребра в этом сезоне уже не сможет помочь «Волыни».

Контракт форварда заканчивается 30 июня и клубное руководство «Волыни» больше на него не рассчитывает.

Напомним, что, кроме чемпионата Украины, 31-летний Коломоец выступал за команды Венгрии и Эстонии.