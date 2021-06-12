Арсенал готов выложить 50+ миллионов евро за защитника сборной Англии

Лондонский «Арсенал» в ближайшее время собирается подписать защитника «Брайтона» и сборной Англии Бена Уайта.

Как сообщает источник, «канониры» готовы заплатить за футболиста больше 50 миллионов евро.

Ожидается, что такое предложение устроит «Брайтон», поэтому шансы 23-летнего футболиста оказаться в столичной команде достаточно высоки.

В сезоне 2020/21 Уайт сыграл за «Брайтон» 39 матчей, результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось, что «Арсеналу» нужен защитник «Аякса».