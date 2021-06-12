Арсенал готов выложить 50+ миллионов евро за защитника сборной Англии

«Канониры» намерены усилить центр обороны

  • 12.06.2021 13:48
  • 896 просмотров
  • 1 комментарий
Арсенал готов выложить 50+ миллионов евро за защитника сборной Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» в ближайшее время собирается подписать защитника «Брайтона» и сборной Англии Бена Уайта.

Как сообщает источник, «канониры» готовы заплатить за футболиста больше 50 миллионов евро.

Ожидается, что такое предложение устроит «Брайтон», поэтому шансы 23-летнего футболиста оказаться в столичной команде достаточно высоки.

В сезоне 2020/21 Уайт сыграл за «Брайтон» 39 матчей, результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось, что «Арсеналу» нужен защитник «Аякса».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Athletic

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 12.06.2021 14:22
    -1
    Круто
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности