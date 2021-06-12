Нидерланды – Украина. Желто-синие прервут безголевую серию на Евро

Наконец-то мы дождались! Евро-2020 стартовало , а в воскресенье матчем против Нидерландов в борьбу вступает сборная Украины. Команда Андрея Шевченко великолепно прошла отбор на Евро, обыграла чемпионов Европы португальцев, разгромила сербов 5:0 и уверенно стала первой в группе. Без сомнения, это лучший отборочный цикл в истории сборной. Ранее на чемпионатах Европы Украине не удавалось выйти из группы и эту неприятную традицию пора менять

Коэффициенты Favbet: 1.7 – 3.75 – 5.7

Выход из группы:

Нидерланды – 1.03

Украина – 1.25

Голландцы спокойно прошли отбор и заняли 2-е место в группе вслед за Германией. При этом в гостях Нидерланды обыграли немцев 4:2 и доказали, что в отдельно взятом матче способны выиграть у любого соперника. Спустя 7 лет Нидерланды возвращаются на большой турнир и закономерно считаются фаворитами квартета С. Но не всё так однозначно. После тяжелой травмы не успел восстановиться капитан голландцев и один из лучших защитников мира Вирджил Ван Дейк. Без него оборона «оранжевых» не выглядит настолько монолитной. Под вопросом и участие другого звездного защитника – Матейса Де Лигта из «Ювентуса». Также пропустит Евро и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ван де Бек, хотя скорее всего он и так не играл в старте, ибо в центре поля оптимальной выглядит тройка Де Йонг - Де Рон - Вейналдум

Не будем забывать и то, что отбор Нидерланды проходили под руководством Рональда Кумана, но после того, как он ушел в «Барселону», «оранжевых» возглавил Франк де Бур. И к его квалификации имеются вопросы. С ним голландцы неудачно стартовали в отборе на ЧМ-2022 и в первом же матче пропустили 4 гола от Турции.

На что же поставить? Учитывая все проблемы голландцев, шансы у Украины однозначно есть. Сложно сказать, чем закончится матч, но как минимум один гол команде Андрея Шевченко забить под силу. Да, после памятной победы над Швецией дальше Украина проиграла 5 матчей подряд на чемпионатах Европы и не забила при этом ни одного гола. Но хочется верить, что как минимум эту неудачную серию Украина сумеет прервать. Пора!

Прогноз от Favbet: Украина забьет – 1.71