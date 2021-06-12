Заря сделала предложение по форварду Палмейраса Габриэлу Силве

Бразильский «Палмейрас» получил трансферное предложение от луганской «Зари» по 19-летнему нападающему Габриэлу Силве.
Украинский клуб хочет арендовать футболиста на 18 месяцев с опцией выкупа 50% экономических прав за 2,6 миллиона евро (16 миллионов бразильских реалов).
Сам Габриэл Силва уже дал понять руководству «Палмейраса», что не горит желанием сейчас покидать клуб, и предпочел бы остаться в Бразилии.
Контракт Габриэла Силвы с «Палмейрасом» рассчитан до лета 2025 года. Его оценочная стоимость на портале Transfermarkt составляет 900 тысяч евро.
Источник — Palmeiras Online
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