Заря сделала предложение по форварду Палмейраса Габриэлу Силве

Луганчане хотят арендовать игрока с опцией выкупа

  • 12.06.2021 10:16
  • 479 просмотров
  • 1 комментарий
Заря сделала предложение по форварду Палмейраса Габриэлу Силве
© Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Силва

Бразильский «Палмейрас» получил трансферное предложение от луганской «Зари» по 19-летнему нападающему Габриэлу Силве.

Украинский клуб хочет арендовать футболиста на 18 месяцев с опцией выкупа 50% экономических прав за 2,6 миллиона евро (16 миллионов бразильских реалов).

Сам Габриэл Силва уже дал понять руководству «Палмейраса», что не горит желанием сейчас покидать клуб, и предпочел бы остаться в Бразилии.

Контракт Габриэла Силвы с «Палмейрасом» рассчитан до лета 2025 года. Его оценочная стоимость на портале Transfermarkt составляет 900 тысяч евро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Palmeiras Online

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    28cm
    online
      28cm, 12.06.2021 10:28
    0
    Не многовато форвардов?
    Куда столько)
    Ссылка
    28cm
    online
      28cm, 12.06.2021 10:28
    0
    Не многовато форвардов?
    Куда столько)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности