Аталанта согласовала пятилетний контракт с хавбеком Нидерландов

Тен Копмейнерс усилит клуб из Бергамо

  • 12.06.2021 08:58
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Аталанта согласовала пятилетний контракт с хавбеком Нидерландов
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» близка к покупке полузащитника «АЗ Алкмаар» Тена Копмейнерса.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, итальянский клуб предложил за 23-летнего нидерландского полузащитника 15 млн евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов.

«Аталанта» уже договорилась с игроком о контракте до 2026 года.

В сезоне 2020/21 Копмейнерс провел 31 матч, забил 15 голов и стал автором 5 результативных передач. 

Тен Копмейнерс является воспитанником «АЗ Алкмаар». За основу полузащитник выступает с лета 2017 года. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года. 

Ранее сообщалось, что «Аталанта» хочет выкупить Ромеро у «Ювентуса».

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Источник — Twitter

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