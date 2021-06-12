Аталанта согласовала пятилетний контракт с хавбеком Нидерландов

«Аталанта» близка к покупке полузащитника «АЗ Алкмаар» Тена Копмейнерса.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, итальянский клуб предложил за 23-летнего нидерландского полузащитника 15 млн евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов.

«Аталанта» уже договорилась с игроком о контракте до 2026 года.

В сезоне 2020/21 Копмейнерс провел 31 матч, забил 15 голов и стал автором 5 результативных передач.

Тен Копмейнерс является воспитанником «АЗ Алкмаар». За основу полузащитник выступает с лета 2017 года. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» хочет выкупить Ромеро у «Ювентуса».