Доннарумма согласовал пятилетний контракт с ПСЖ

Вратарь «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма продолжит карьеру в ПСЖ.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 22-летний футболист согласовал контракт с парижанами до июня 2026 года.
Ожидается, что в ближайшее время футболист пройдет медобследование в парижском клубе.
Ранее сообщалось, что ПСЖ предлагает Доннарумме 12 миллионов евро в год.
Контракт Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до конца июня текущего года. В минувшем сезоне голкипер провел за «Милан» 48 матчей во всех турнирах, где пропустил 54 мяча, 15 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Источник — Twitter
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