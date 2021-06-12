Доннарумма согласовал пятилетний контракт с ПСЖ

Игрок вскоре пройдет медобследование

  • 12.06.2021 08:00
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Доннарумма согласовал пятилетний контракт с ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма продолжит карьеру в ПСЖ.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 22-летний футболист согласовал контракт с парижанами до июня 2026 года.

Ожидается, что в ближайшее время футболист пройдет медобследование в парижском клубе.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предлагает Доннарумме 12 миллионов евро в год.

Контракт Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до конца июня текущего года. В минувшем сезоне голкипер провел за «Милан» 48 матчей во всех турнирах, где пропустил 54 мяча, 15 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

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Источник — Twitter

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