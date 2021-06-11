Мэр Запорожья: «Нужен спонсор. С ним Металлург быстро вернется в УПЛ»

Команда продолжит играть во Второй лиге

  • 11.06.2021 23:45
  • 215 просмотров
  • 2 комментария
Мэр Запорожья: «Нужен спонсор. С ним Металлург быстро вернется в УПЛ»
© facebook.com/mfcmetalurg

Мэр Запорожья Владимир Буряк считает, что команда «Металлург» может довольно быстро вернуться в УПЛ, если появится мощный спонсор.

Команда в сезоне 2020/21 боролась за выход в Первую лигу, однако в группе Б заняла 3-е место и продолжит выступать во Второй лиге.

«От своей глобальной стратегии мы не отходим. Если вы посмотрите на наш склад, то львиная доля игроков - это наши воспитанники или же те, кто ранее играл в Запорожье. Мне особенно приятно, что у нас есть много молодых талантливых ребят, есть опытные ветераны, сейчас мы снова боремся, чтобы выйти в Первую лигу. Как показал предыдущий опыт, тогда мы были не готовы противостоять на равных многим клубам, чьи бюджеты превышают наш».

«Мне бы очень хотелось, чтобы команда как можно быстрее вернулась к УПЛ. Для того, чтобы играть в Премьер-Лиге и ставить задачу участия в еврокубках, нам нужен мощный генеральный спонсор. Мы готовы к сотрудничеству».

«Заручившись поддержкой инвестора, «Металлург» может быстро вернуть Запорожье в Премьер-Лигу», - сказал Буряк.

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Источник — ПФЛ

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Комментарии
    rosti79
    online
      rosti79, 11.06.2021 23:49
    0
    заз 968 генеральный спонсор
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 11.06.2021 23:47
    0
    открытие века
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 11.06.2021 23:49
    0
    заз 968 генеральный спонсор
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 11.06.2021 23:47
    0
    открытие века
    Ссылка
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