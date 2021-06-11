Ролан Гаррос. Юниоры. Самофалов пробился в финал парного разряда

Герман будет сражаться за трофей

  • 11.06.2021 22:16
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Ролан Гаррос. Юниоры. Самофалов пробился в финал парного разряда
© ФТУ. Герман Самофалов

Украинские теннисисты провели полуфинальные матчи парного разряда в рамках юниорского Ролан Гаррос.
 
Герман Самофалов в дуэте с бельгийцем Мартином Катцем свой матч выиграли Вячеслав Белинский и болгарин Петр Нестеров – проиграли.
 
Ролан Гаррос. Юниоры
 
1/2 финала парного разряда 
 
Герман Самофалов/Мартин Катц (Украина/Бельгия) – Виктор Лилов/Петер Бенджами Привара (США/Словакия) – 6:4, 7:6(4)
Вячеслав Белинский/Петр Нестеров (Украина/Болгария) – Артур Фис/Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 4) – 5:7, 2:6
 
Ранее до парного финала на юниорских мейджорах доходили только два украинца: Сергей Бубка на Ролан Гаррос-2005 (с Жереми Шарди) и Владислав Манафов на US Open-2011 (с Максимом Дубаренко).

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Источник — Большой теннис Украины

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