Ролан Гаррос. Юниоры. Самофалов пробился в финал парного разряда

Украинские теннисисты провели полуфинальные матчи парного разряда в рамках юниорского Ролан Гаррос.



Герман Самофалов в дуэте с бельгийцем Мартином Катцем свой матч выиграли Вячеслав Белинский и болгарин Петр Нестеров – проиграли.



Ролан Гаррос. Юниоры



1/2 финала парного разряда



Герман Самофалов/Мартин Катц (Украина/Бельгия) – Виктор Лилов/Петер Бенджами Привара (США/Словакия) – 6:4, 7:6(4)

Вячеслав Белинский/Петр Нестеров (Украина/Болгария) – Артур Фис/Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 4) – 5:7, 2:6



Ранее до парного финала на юниорских мейджорах доходили только два украинца: Сергей Бубка на Ролан Гаррос-2005 (с Жереми Шарди) и Владислав Манафов на US Open-2011 (с Максимом Дубаренко).