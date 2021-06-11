ОФИЦИАЛЬНО. Рух продлил контракт с основным вратарем

Клуб УПЛ «Рух» официально сообщил о продлении контракта с вратарем Александром Бандурой.
35-летний страж ворот, который был основным в минувшем сезоне, получил договор на один год.
В сезоне 2020/21 Бандура провел 23 матча и 8 раз отыграл на ноль.
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Источник — ФК Рух Львов
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