России повезло. Де Брюйне пропустит стартовый матч Бельгии на Евро-2020

Лидер сборной Бельгии играть не готов

  • 11.06.2021 21:28
  • 1074 просмотра
  • 4 комментария
России повезло. Де Брюйне пропустит стартовый матч Бельгии на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Бельгии подтвердила, что полузащитник Кевин де Брюйне 12 июня не сыграет в стартовом матче Евро-2020 против России.

Игрок «Манчестер Сити», получивший серьезные повреждения лица в финале Лиги чемпионов, все еще не готов выйти на поле даже на замену.

О том, сможет ли Кевин сыграть на групповом турнире, информации пока нет.

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Источник — BBC

(3 голоса)

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Комментарии
    Viacheslav123
    online
      Viacheslav123, 11.06.2021 22:26
    0
    Там и без Де Брейне есть кому забивать. Немытую должны побеждать любым составом
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 11.06.2021 22:23
    0
    да пускай еще отдохнет, кацапов бельгия и без него выиграет даже вдесятером
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 11.06.2021 21:50
    +6
    Повезло так же, как с канадцами в хоккее
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 11.06.2021 21:32
    +6
    Бельгия обыграет кокошников при любом варианте состава
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 11.06.2021 21:50
    +6
    Повезло так же, как с канадцами в хоккее
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 11.06.2021 21:32
    +6
    Бельгия обыграет кокошников при любом варианте состава
    Ссылка
    Viacheslav123
    online
      Viacheslav123, 11.06.2021 22:26
    0
    Там и без Де Брейне есть кому забивать. Немытую должны побеждать любым составом
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 11.06.2021 22:23
    0
    да пускай еще отдохнет, кацапов бельгия и без него выиграет даже вдесятером
    Ссылка
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