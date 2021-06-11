России повезло. Де Брюйне пропустит стартовый матч Бельгии на Евро-2020

Сборная Бельгии подтвердила, что полузащитник Кевин де Брюйне 12 июня не сыграет в стартовом матче Евро-2020 против России.
Игрок «Манчестер Сити», получивший серьезные повреждения лица в финале Лиги чемпионов, все еще не готов выйти на поле даже на замену.
О том, сможет ли Кевин сыграть на групповом турнире, информации пока нет.
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Источник — BBC
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