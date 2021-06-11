Тренер Александрии: «Скоро подпишем ряд новичков»

Юрий Гура рассказал о подготовке к сезону

  • 11.06.2021 20:26
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Тренер Александрии: «Скоро подпишем ряд новичков»
© fco.com.ua

Новый тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал, что по итогам мини-сбора просмотрел потенциальных новичков, а ряд игроков скоро подпишут контракты.

«За этот период мы просмотрели немало футболистов. По результатам этих селекционных сборов тренерский штаб принял решение продлить контракты с несколькими игроками, которые выступали за молодежный состав ФК «Александрия» в прошлом сезоне. Также у нас появятся новички. Конкретные фамилии пока называть не буду, поскольку продолжаются юридические процессы. После решения всех «бумажных вопросов» мы официально все сообщим».

«Сейчас могу сказать, что селекционная работа не завершена, она будет продолжаться как и у всех - до закрытия трансферного окна», - сказал Гура.

По итогам минувшего сезона команду покинули тренер Владимир Шаран и ряд основных игроков.

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Источник — ФК Александрия

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