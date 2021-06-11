Горан ПАНДЕВ: «Цель на Евро – как минимум выйти из группы»

Капитан и главная звезда сборной Северной Македонии Горан Пандев поделился ожиданиями от выступления команды на Евро-2020:

«Выход сборной на Евро – огромный источник гордости для всех нас. До недавнего времени было невозможно представить, чтобы такая сборная, как Северная Македония, могла участвовать в таком турнире.

Это поколение творит историю. У нас и до этого были сильные игроки в составе, но только этим футболистам удалось совершить настоящий подвиг.

У нас большие амбиции. Планируем хорошо выступить и выиграть пару игр. Наша цель – как минимум выйти из группы.

Это будет нелегко, но мы осознаем, на что способны. В нашей группе три очень сильные команды, очевидно, что они считаются фаворитами, но мы знаем, чем можем ответить и в чем наше преимущество».

Напомним, Северная Македония является соперником Украины по групповому этапу Евро-2020.