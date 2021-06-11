Сергей ПУЧКОВ: «Долго над предложением Таврии не думал»

Специалист – о назначении на пост главного тренера симферопольского клуба

  • 11.06.2021 15:58
  • 117 просмотров
  • 0 комментариев
Сергей ПУЧКОВ: «Долго над предложением Таврии не думал»
© uafc.org.ua. Сергей Пучков

Новый главный тренер «Таврии» Сергей Пучков прокомментировал свое назначение на новую должность и рассказал о задачах команды на новый сезон.

«Долго над предложением не думал. Меня пригласили на собеседование в Херсон исполнительный директор федерации футбола Херсона Алексей Кручер и президент «Таврии» Эдуард Рипелевский. Мы обговорили задачи, фронт работы и ударили по рукам.

Руководители «Таврии» сказали, что помнят мою работу в симферопольской «Таврии», в «Севастополе», поэтому рассчитывают, что я смогут решить поставленную перед клубом задачу – выйти в первую лигу. Видно, что клуб настроен серьезно, у президента нет слова «нет», он всецело заинтересован в развитии и успехе команды, чтобы создать «Таврии» необходимые условия.

Конечно, будет тяжело, работы предстоит много. Параллельно будем ставить задачу подтягивать местную молодежь, чтобы давать стимул ребятам для роста, чтобы попасть в «Таврию». Очень приятно, что у «Таврии» осталось название клуба, с которым я работал. В этом плане приятные ассоциации. С симферопольцами мы выигрывали Кубок, теперь постараемся выйти в Первую лигу.

После отпуска мы собираемся 20 июня. Команда пройдет медосмотр и начнем работать».

В минувшем сезоне Второй лиги «Таврия Симферополь» заняла четвертое место в группе Б.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности