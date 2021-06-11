Сергей ПУЧКОВ: «Долго над предложением Таврии не думал»

Новый главный тренер «Таврии» Сергей Пучков прокомментировал свое назначение на новую должность и рассказал о задачах команды на новый сезон.

«Долго над предложением не думал. Меня пригласили на собеседование в Херсон исполнительный директор федерации футбола Херсона Алексей Кручер и президент «Таврии» Эдуард Рипелевский. Мы обговорили задачи, фронт работы и ударили по рукам.

Руководители «Таврии» сказали, что помнят мою работу в симферопольской «Таврии», в «Севастополе», поэтому рассчитывают, что я смогут решить поставленную перед клубом задачу – выйти в первую лигу. Видно, что клуб настроен серьезно, у президента нет слова «нет», он всецело заинтересован в развитии и успехе команды, чтобы создать «Таврии» необходимые условия.

Конечно, будет тяжело, работы предстоит много. Параллельно будем ставить задачу подтягивать местную молодежь, чтобы давать стимул ребятам для роста, чтобы попасть в «Таврию». Очень приятно, что у «Таврии» осталось название клуба, с которым я работал. В этом плане приятные ассоциации. С симферопольцами мы выигрывали Кубок, теперь постараемся выйти в Первую лигу.

После отпуска мы собираемся 20 июня. Команда пройдет медосмотр и начнем работать».

В минувшем сезоне Второй лиги «Таврия Симферополь» заняла четвертое место в группе Б.