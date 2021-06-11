Максим ЛОПЫРЕНОК: «Хочу покинуть Минай»

Защитник «Миная» Максим Лопыренок назвал причины вылета закарпатской команды в Первую лигу и поделился своими ближайшими планами.
«Я думаю, большую роль в вылете команды в Первую лигу сыграло смена главного тренера по ходу сезона.
У меня еще действующий контракт с «Минаем». Разговаривал с руководством клуба о своем уходе. Хочу продолжить карьеру ближе к родному городу, уже есть несколько вариантов продолжения карьеры», - сказал Лопыренок.
В минувшем сезоне УПЛ Лопыренок в составе закарпатцев провел 20 матчей.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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