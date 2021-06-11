Испания – Швеция. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч Евро-2020 Испания – Швеция.

«Испанцы и шведы играют в квартете Е, где также выступают Польша и Словакия.

17 раз уже встречались между собой испанцы и шведы (7 побед пиренейцев, 4 виктории скандинавов и 6 ничьих). Начиная с 2019-го года, Испания и Швеция стали очень часто пересекаться на международной арене. В 2019 году в рамках отбора Евро-2020 команды играли в одной группе и тогда Испания победила 3:0, а второй поединок завершился вничью 1:1. Теперь сборные сойдутся уже на самом Евро. Также интересно, что Испания и Швеция снова будут играть уже в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022.

Будет хороший, интересный матч в Севилье на «Олимпийском». У двух футболистов сборной Испании, Серхио Бускетса и Диего Льоренте, был выявлен коронавирус. Потому непонятно, как это повлияет на стартовый состав. Кстати у шведов также в команде у двоих футболистов был выявлен коронавирус, а именно у Деяна Кулушевски и Маттиаса Сванберга.

А так в целом, думаю, Испания посильнее Швеции, хотя скандинавская команда тоже неплохо выглядит. Но все равно я поставлю на победу сборной Испании в этом матче», - сказал Козьбан.

Матч Испания – Швеция состоится 14-го июня. Начало встречи в 22:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.