Маркевич назвал четырех украинцев, от которых ждет прорыва на Евро

Сегодня стартует чемпионат Европы, в котором, как известно, примет участие и сборная Украины. О своих ожиданиях перед этим турниром рассказал председатель комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич.



- Мирон Богданович, чего вы ждете от предстоящего форума?

- Не только я, но и все болельщики в ожидании такого крупного турнира, которого мы не видели три года. Все соскучились по такого рода соревнованиями. Главное, что чемпионат Европы пройдет со зрителями, поскольку при пустых трибунах это не будет праздником футбола. Я жду классной игры от всех команд.



- Кто для вас является фаворитом Евро?

- Однозначно кого-то одного назвать сложно. Я бы выделил несколько команд. Это - Франция, Испания, Португалия, Англия, Бельгия. Надеюсь, что и сборная Украины пройдет дальше.



- В плане игровых качеств кто вам больше импонирует? Сборную Украины не в счет.

- Бельгийцы.



- Эта сборная по стилю игры похожа на команды, которые вы возглавляли...

- Да (улыбается). В сборной Бельгии много классных исполнителей. Думаю, у их наставника присутствует головная боль, кого ставить в стартовый состав. А если и Азар наберет форму, то эта команда будет для меня чуть ли не главным претендентом на победу в чемпионате Европы.



- Как вы думаете, на этом Евро мы узнаем новые имена?

- Думаю, что да. И очень хочется, чтобы среди них были и украинские исполнители.



- Например?

- Руслана Малиновского и Александра Зинченко и так все знают (улыбается). Поэтому я жду прорыва от Виталия Миколенко, Ильи Забарного, Георгия Бущана... Надеюсь, что и Роман Яремчук продолжит забивать так, как он это делал в чемпионате Бельгии.



- Какие сильные стороны есть у команды Андрея Шевченко?

- Прежде всего это сыгранность, поскольку просматривается основной состав. Есть футболисты, которые играли чаще других. Я вижу у ребят уверенность в своих силах. Тем более что и физические кондиции сине-желтых обнадеживают, а в последние дни, считаю, тренерский штаб выведет команду на максимум функциональных возможностей. Будем с оптимизмом ждать матчей подопечных Андрея Шевченко в группе.



- Тренируя свои команды, вы прививали им атакующий стиль игры, соответственно, у тренера должен быть качественный выбор нападающих. У Яремчука хорошая подстраховка?

- Непростой вопрос. Кандидатура Яремчука на место в старте вне конкуренции, а первым запасным, я так понимаю, будет Беседин. Посмотрим, может, и Довбик выстрелит.



- Чтобы в плей-офф рассчитывать на не такого авторитетного соперника, нужно выигрывать группу. Мы можем, например, обыграть Нидерланды?

- Почему нет? Чаще всего первая игра проходит примерно в равной борьбе. Понятно, что с хозяевами будет непросто, но не так сейчас страшен черт, как его малюют. В каком стиле будет действовать сборная Украины? Об этом знает только главный тренер, но, думаю, что наша команда может и на контратаках действовать, и прессинговать соперника на его половине поля. Посмотрим.



- Нынешняя сборная Украины может перекрыть результаты 2012-го и 2016-го?

- За 2016 я вообще молчу, а 2012-й?.. Все ждут от нашей сборной как минимум выхода из группы, о чем говорил и Андрей Шевченко.



- А для вас лично результат сине-желтых считался бы удовлетворительным?

- Хотел бы видеть сборную Украины в полуфинале чемпионата Европы. Нужно ставить высокую планку. При удачном стечении обстоятельств и сопутствующего фарта можно побороться за место в четверке лучших сборных континента. Но здесь очень важно избежать травм, поскольку для нас это может стать проблемой. Поэтому верим в лучшее и держим кулаки за нашу главную команду страны.