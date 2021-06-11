В субботу, 12 июня, состоится матч группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндия. Соперники встретятся в первом матче группы В.
Поединок пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Дания — Финляндия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020.
В прямом эфире поединок Дания — Финляндия покажет телеканал «Футбол 1».
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Источник — Sport.ua
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