Воспитанник Динамо переподписал контракт с Металлом

Харьковский «Металл» переподписал еще одного игрока основы. Защитник Сергей Люлька продлил контракт с «Металлом» еще на один сезон.

31-летний футболист перебрался в Харьков в сентябре прошлого года на правах свободного агента. В 20 матчах за «Металл» Люлька отметился 2 голами.

Ранее воспитанник «Динамо» поиграл за молодежные команды родного клуба, а также чешский «Слован», «Говерлу», «Черноморец», «Десну» и «Львов».

«Металл» в свой дебютный сезон во Второй лиге уверенно выиграл свою группу, одержав 20 побед при 2 ничьих. 16 июня команду Александра Кучера ждет «золотой» матч в Черкассах с победителем другой группы.