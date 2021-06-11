Воспитанник Динамо переподписал контракт с Металлом

Сергей Люлька продолжит выступать за харьковский клуб

  • 11.06.2021 14:20
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Воспитанник Динамо переподписал контракт с Металлом
© ФК Металл. Сергей Люлька

Харьковский «Металл» переподписал еще одного игрока основы. Защитник Сергей Люлька продлил контракт с «Металлом» еще на один сезон. 

31-летний футболист перебрался в Харьков в сентябре прошлого года на правах свободного агента. В 20 матчах за «Металл» Люлька отметился 2 голами.

Ранее воспитанник «Динамо» поиграл за молодежные команды родного клуба, а также чешский «Слован», «Говерлу», «Черноморец», «Десну» и «Львов». 

«Металл» в свой дебютный сезон во Второй лиге уверенно выиграл свою группу, одержав 20 побед при 2 ничьих. 16 июня команду Александра Кучера ждет «золотой» матч в Черкассах с победителем другой группы.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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