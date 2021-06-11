ВИДЕО. Костюк готовится к старту на турнире в Бирмингеме

Третья ракетка Украины Марта Костюк готовится к старту на турнире WTA 250 в Бирмингеме, который пройдет на следующей неделе.
Отметим, что Марта попала в основную сетку после отказа от участия Анастасии Севастовой из Латвии.
Ранее 18-летняя украинка играла в основной сетке травяного турнира всего один раз. В 2018-м году она получила вайлд-кард в Мальорке, но уступила в первом же матче.
На Ролан Гаррос Костюк дошла до 1/8 финала.
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