ВИДЕО. Костюк готовится к старту на турнире в Бирмингеме

Третья ракетка Украины Марта Костюк готовится к старту на турнире WTA 250 в Бирмингеме, который пройдет на следующей неделе.



Отметим, что Марта попала в основную сетку после отказа от участия Анастасии Севастовой из Латвии.

Ранее 18-летняя украинка играла в основной сетке травяного турнира всего один раз. В 2018-м году она получила вайлд-кард в Мальорке, но уступила в первом же матче.



На Ролан Гаррос Костюк дошла до 1/8 финала.