ВИДЕО. Костюк готовится к старту на турнире в Бирмингеме

Марта сыграет в основной сетке травяного турнира во второй раз в карьере

  • 11.06.2021 13:59
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ВИДЕО. Костюк готовится к старту на турнире в Бирмингеме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк готовится к старту на турнире WTA 250 в Бирмингеме, который пройдет на следующей неделе.
 
Отметим, что Марта попала в основную сетку после отказа от участия Анастасии Севастовой из Латвии.

Ранее 18-летняя украинка играла в основной сетке травяного турнира всего один раз. В 2018-м году она получила вайлд-кард в Мальорке, но уступила в первом же матче.
 
На Ролан Гаррос Костюк дошла до 1/8 финала.

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Источник — Instagram

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