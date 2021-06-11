Десна не планирует зарубежных сборов

Черниговская команда будет готовиться к сезону дома

  • 11.06.2021 13:40
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Десна не планирует зарубежных сборов
© ФК Десна

Черниговская «Десна» еще не утвердила окончательный график подготовки к новому чемпионату. Футболисты «Десны» планируют начать подготовку к новому сезону 21 июня. Первый сбор пройдет в Чернигове.

С большой долей вероятности, команда все этапы подготовки проведет в родных краях, не выезжая на зарубежные сборы. Географическое положение позволяет черниговцам ездить на контрольные матчи в Киев, где также планируют проводить свои контрольные поединки еще ряд коллективов УПЛ — «Колос», «Верес», «Ворскла», «Александрия».

Что касается кадровой ситуации, то пока что официально команду покинули Максим Имереков (перешел в «Зарю»), Йоонас Тамм («Ворскла»), Павел Полегенько («Ингулец»). Вернулись в свои клубы арендованные Богдан Билошевский («Динамо») и Ефим Конопля («Шахтер»). Возможно, после первых сборов черниговцы предпримут попытки продлить аренду этих футболистов.

В минувшем сезоне УПЛ команда Александра Рябоконя заняла шестое место в турнирной таблице.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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