Три украинские теннисистки вошли в заявку парного турнира на Уимблдоне

Опубликован заявочный список теннисисток на Уимблдоне.



В парном разряде травяного мейджора выступят три представительницы Украины.



Надежда Киченок заявилась на турнир вместе с румынкой Ралукой Олару, Марта Костюк - с Аленой Остапенко из Латвии, а Людмила Киченок сыграет вместе с японкой Макото Ниномией.



Из топ-20 одиночного рейтинга WTA в парном турнире планируют сыграть Эшли Барти (с Дженнифер Брэйди), София Кенин (с Белиндой Бенчич), Элиза Мертенс (с Се Шувэй) и Кики Бертенс (с Лесли Керхове).

Уимблдон пройдет с 28 июня по 10 июля.