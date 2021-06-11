Три украинские теннисистки вошли в заявку парного турнира на Уимблдоне

Марта Костюк сыграет в паре с Аленой Остапенко

  • 11.06.2021 13:44
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Три украинские теннисистки вошли в заявку парного турнира на Уимблдоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Опубликован заявочный список теннисисток на Уимблдоне.
 
В парном разряде травяного мейджора выступят три представительницы Украины.
 
Надежда Киченок заявилась на турнир вместе с румынкой Ралукой Олару, Марта Костюк - с Аленой Остапенко из Латвии, а Людмила Киченок сыграет вместе с японкой Макото Ниномией.
 
Из топ-20 одиночного рейтинга WTA в парном турнире планируют сыграть Эшли Барти (с Дженнифер Брэйди), София Кенин (с Белиндой Бенчич), Элиза Мертенс (с Се Шувэй) и Кики Бертенс (с Лесли Керхове).

Уимблдон пройдет с 28 июня по 10 июля.

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Источник — Большой теннис Украины

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