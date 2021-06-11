ФОТО. Влада Зинченко наслаждается солнечным Амстердамом

Известная украинская ведущая Влада Зинченко, жена 24-летнего игрока «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, прилетела в Амстердам, где сборная Украины сыграет своей первый матч на Евро-2020.

Матч Нидерланды — Украина состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.