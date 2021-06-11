ФОТО. Влада Зинченко наслаждается солнечным Амстердамом

Украинская ведущая готовится к старту Евро-2020

  • 11.06.2021 13:24
  • 2683 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Влада Зинченко наслаждается солнечным Амстердамом
© Instagram. Влада Зинченко

Известная украинская ведущая Влада Зинченко, жена 24-летнего игрока «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, прилетела в Амстердам, где сборная Украины сыграет своей первый матч на Евро-2020.

Матч Нидерланды — Украина состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 11.06.2021 14:34
    0
    Какая важная футбольная новость
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 11.06.2021 14:17
    0
    Не забудь зайти в кафе покушать местных кексов
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 11.06.2021 14:34
    0
    Какая важная футбольная новость
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 11.06.2021 14:17
    0
    Не забудь зайти в кафе покушать местных кексов
    Ссылка
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