ФОТО. Влада Зинченко наслаждается солнечным Амстердамом

Известная украинская ведущая Влада Зинченко, жена 24-летнего игрока «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, прилетела в Амстердам, где сборная Украины сыграет своей первый матч на Евро-2020.
Матч Нидерланды — Украина состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.