Роман БЕЗУС: «Против Нидерландов Украина будет играть в своем стиле»

30-летний полузащитник «Гента» и сборной Украины Роман Безус на пресс-конференции поделился ожиданиями от Евро-2020.

- Послезавтра вы играете против Нидерландов. Как вы относитесь к этой команде? Считаете ли вы ее великой?

- Да, конечно, я считаю эту команду великой. Мы усиленно готовимся к матчу и надеемся на хорошую игру.

- Будет ли сборная Украины играть в форме с надписями «Слава Украине! Героям слава!»?

- Это не в моей компетенции. Это вопрос к УАФ.

- Вы попали в лагерь сборной в последний момент, но остались в финальной заявке. С какими чувствами вы это приняли? Считаете ли это подарком судьбы или были уверены, что останетесь?

- Да, было много разных моментов, которые пришлось преодолеть. И я оказался здесь с ощущением гордости и надежды, что я смогу пригодиться и чем-то помочь. Последние матчи за клуб помогли мне попасть в сборную.

- Вы так уверенно играли во второй части чемпионата Бельгии потому, что хотели попасть на Евро? Или и без этого хватало мотивации? Понимали ли вы, что нужно прибавить, чтобы получить вызов в сборную?

- Мотивации мне всегда хватает. Был тяжелый период в январе, мог сменить команду, но остался. Работал больше для себя, мне говорили, что у меня не будет шансов играть в команде. Потом тренер в меня поверил, я начал больше играть. И получилось, что играл неплохо и получил вызов в сборную.

- Чего Нидерландам ждать от сборной Украины в воскресенье?

- Мы готовимся к игре против сильной команды. Мы будем играть в своем стиле.

- Целых четыре футболиста сборной Украины играют в чемпионате Бельгии. Как вы можете это прокомментировать?

- У меня была своя история, как я попал в чемпионат Бельгии. На тот момент были проблемы в чемпионате Украины, особенно в «Днепре», где я играл. Команда была понижена в классе, а потом стала банкротом. Не платилась зарплата. И тогда агент предложил мне попробовать себя в чемпионате Бельгии.

Матч Нидерланды — Украина состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.