Роман БЕЗУС: «Против Нидерландов Украина будет играть в своем стиле»

Футболист сборной Украины рассказал о подготовке команды к старту Евро-2020

  • 11.06.2021 13:15
  • 504 просмотра
  • 0 комментариев
Роман БЕЗУС: «Против Нидерландов Украина будет играть в своем стиле»
© УАФ. Роман Безус (слева)

30-летний полузащитник «Гента» и сборной Украины Роман Безус на пресс-конференции поделился ожиданиями от Евро-2020.

- Послезавтра вы играете против Нидерландов. Как вы относитесь к этой команде? Считаете ли вы ее великой?
- Да, конечно, я считаю эту команду великой. Мы усиленно готовимся к матчу и надеемся на хорошую игру.

- Будет ли сборная Украины играть в форме с надписями «Слава Украине! Героям слава!»?
- Это не в моей компетенции. Это вопрос к УАФ.

- Вы попали в лагерь сборной в последний момент, но остались в финальной заявке. С какими чувствами вы это приняли? Считаете ли это подарком судьбы или были уверены, что останетесь?
- Да, было много разных моментов, которые пришлось преодолеть. И я оказался здесь с ощущением гордости и надежды, что я смогу пригодиться и чем-то помочь. Последние матчи за клуб помогли мне попасть в сборную.

- Вы так уверенно играли во второй части чемпионата Бельгии потому, что хотели попасть на Евро? Или и без этого хватало мотивации? Понимали ли вы, что нужно прибавить, чтобы получить вызов в сборную?
- Мотивации мне всегда хватает. Был тяжелый период в январе, мог сменить команду, но остался. Работал больше для себя, мне говорили, что у меня не будет шансов играть в команде. Потом тренер в меня поверил, я начал больше играть. И получилось, что играл неплохо и получил вызов в сборную.

- Чего Нидерландам ждать от сборной Украины в воскресенье?
- Мы готовимся к игре против сильной команды. Мы будем играть в своем стиле.

- Целых четыре футболиста сборной Украины играют в чемпионате Бельгии. Как вы можете это прокомментировать?
- У меня была своя история, как я попал в чемпионат Бельгии. На тот момент были проблемы в чемпионате Украины, особенно в «Днепре», где я играл. Команда была понижена в классе, а потом стала банкротом. Не платилась зарплата. И тогда агент предложил мне попробовать себя в чемпионате Бельгии.

Матч Нидерланды — Украина состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности