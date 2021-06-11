Известно, сколько сборная Украины может заработать на Евро

13 июня сборная Украины стартует на чемпионате Европы. Участие команды в финальной части гарантировано принесет нашей сборной 9,25 млн евро. Каждая победа на групповом раунде оценивается в 1,5 млн евро, а ничья – в 750 тыс евро.



Выход в 1/8 финала принесет «сине-желтым» еще 2 млн евро, в четвертьфинал – 3,25 млн евро. Полуфиналисты получат еще по 5 млн евро. Неудачник финала обогатится на 7 млн евро, а победитель – на 10 млн евро.



Максимальная сумма, которую можно заработать за семь матчей, составляет 34 млн евро.

Общий призовой фонд турнира составляет 456 миллионов евро.

Евро-2020. Призовые