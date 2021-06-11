Известно, сколько сборная Украины может заработать на Евро

Если постараться, что можно заработать приличную сумму

  • 11.06.2021 13:14
  • 3712 просмотров
  • 7 комментариев
Известно, сколько сборная Украины может заработать на Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 июня сборная Украины стартует на чемпионате Европы. Участие команды в финальной части гарантировано принесет нашей сборной 9,25 млн евро. Каждая победа на групповом раунде оценивается в 1,5 млн евро, а ничья – в 750 тыс евро.
 
Выход в 1/8 финала принесет «сине-желтым» еще 2 млн евро, в четвертьфинал – 3,25 млн евро. Полуфиналисты получат еще по 5 млн евро. Неудачник финала обогатится на 7 млн евро, а победитель – на 10 млн евро.
 
Максимальная сумма, которую можно заработать за семь матчей, составляет 34 млн евро.

Общий призовой фонд турнира составляет 456 миллионов евро.

Евро-2020. Призовые

Общий призовой фонд €456 млн
Гарантированная выплата за выход в финальную часть €9.25 млн (24 команды)
Групповой этап €1,5 млн за победу и €750 тысяч за ничью
1/8 финала +€2 млн (16 команд)
1/4 финала +€3.25 млн (8 команд)
1/2 финала +€5 млн (4 команды)
Финалист +€7 млн
Победитель +€10 млн
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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Fangold
    online
      Fangold, 11.06.2021 14:39
    0
    Приблизно прикинув, якщо загальний призовий фонд десь 500 млн євро, а газпром титульний спонсор, то це означає що газпром заплатив мінімум 250 млн євро
    Ссылка
    72bosun
    online
      72bosun, 11.06.2021 13:49
    0
    👍
    Ссылка
    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 11.06.2021 13:40
    +1
    Игроки сборной должны не думать о деньгах
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.06.2021 13:33
    +2
    Ну от супер- корупційна УЄФА і та відкрито показало, скільки і якій команді перепаде коштів, а у наших чинуш щодо преміальних від Держави усе шито-крито....
    Ссылка
    alegofich
    online
      alegofich, 11.06.2021 13:32
    +3
    Yastrebok, 11.06.2021 13:29
    При условии, что нашу сборную еще допустят к чемпионату из-за извратов с футболками
    Шкода вас москалiв, хоча ні не шкода
    Ссылка
    Yastrebok
    online
      Yastrebok, 11.06.2021 13:29
    -10
    При условии, что нашу сборную еще допустят к чемпионату из-за извратов с футболками
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 11.06.2021 13:21
    +6
    Вперёд Украина!
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 11.06.2021 13:21
    +6
    Вперёд Украина!
    Ссылка
    alegofich
    online
      alegofich, 11.06.2021 13:32
    +3
    Yastrebok, 11.06.2021 13:29
    При условии, что нашу сборную еще допустят к чемпионату из-за извратов с футболками
    Шкода вас москалiв, хоча ні не шкода
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 11.06.2021 13:33
    +2
    Ну от супер- корупційна УЄФА і та відкрито показало, скільки і якій команді перепаде коштів, а у наших чинуш щодо преміальних від Держави усе шито-крито....
    Ссылка
    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 11.06.2021 13:40
    +1
    Игроки сборной должны не думать о деньгах
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 11.06.2021 14:39
    0
    Приблизно прикинув, якщо загальний призовий фонд десь 500 млн євро, а газпром титульний спонсор, то це означає що газпром заплатив мінімум 250 млн євро
    Ссылка
    72bosun
    online
      72bosun, 11.06.2021 13:49
    0
    👍
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