Известно, сколько сборная Украины может заработать на Евро

13 июня сборная Украины стартует на чемпионате Европы. Участие команды в финальной части гарантировано принесет нашей сборной 9,25 млн евро. Каждая победа на групповом раунде оценивается в 1,5 млн евро, а ничья – в 750 тыс евро.
Выход в 1/8 финала принесет «сине-желтым» еще 2 млн евро, в четвертьфинал – 3,25 млн евро. Полуфиналисты получат еще по 5 млн евро. Неудачник финала обогатится на 7 млн евро, а победитель – на 10 млн евро.
Максимальная сумма, которую можно заработать за семь матчей, составляет 34 млн евро.
Общий призовой фонд турнира составляет 456 миллионов евро.
Евро-2020. Призовые
|Общий призовой фонд
|€456 млн
|Гарантированная выплата за выход в финальную часть
|€9.25 млн (24 команды)
|Групповой этап
|€1,5 млн за победу и €750 тысяч за ничью
|1/8 финала
|+€2 млн (16 команд)
|1/4 финала
|+€3.25 млн (8 команд)
|1/2 финала
|+€5 млн (4 команды)
|Финалист
|+€7 млн
|Победитель
|+€10 млн
Источник — УЕФА
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