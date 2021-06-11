Стала известна зарплата генерального директора Динамо

Генеральный директор киевского «Динамо» Резо Чохонелидзе не имеет собственного кабинета и получает 70 тысяч в месяц.

«И кстати, о должностях. Раз уж на то пошло. В клубе с 2007 года существует другая должность — «генеральный директор». Придуманная под конкретного человека. Нет, даже не так — Человека! Реваз Чохонелидзе (бывший переводчик Шевченко в «Милане») уникален. И он, и руководство «Динамо» смело могут подавать заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Любимый нами клуб является единственным в мире, где генеральный директор никогда не имел не то что ни единого подчиненного, но даже собственного рабочего кабинета в офисе клуба. Только комнату на базе. Реваз — неплохой по сути человек, но все это время в его единственные обязанности входило участие в швейцарских жеребьевках и международных предматчевых ужинах. За скромных 70 тысяч (вероятно, в у.е. — прим. ред.) в месяц. Не завидуйте Ревазу, попробуйте сами так устроиться», — пишет канал «Динамо Киев Inside».