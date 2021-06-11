Польша – Словакия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Специалист поделился ожиданиями от поединка группового этапа Евро-2020

  • 11.06.2021 11:50
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Польша – Словакия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч Евро-2020 Польша – Словакия.

«Поляки и словаки играют в рамках группы Е, где также выступают испанцы и шведы.

Восемь раз играли между собой Польша и Словакия (три победы у поляков, четыре виктории у словаков и одна ничья). Самые разгромные счета в дуэлях этих сборных были зафиксированы в 1995 году, когда в рамках отбора Евро-1996 сначала Польша разгромила Словакию (5:0), а затем словаки взяли реванш и победили поляков (4:1). 

Сборная Польши подходит к Евро в хорошем составе и хорошем расположении духа. Весной в матчах отборочного цикла чемпионата мира-2022 словаки хоть и обыграли Россию (2:1), все же сыграли в ничьи с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2). В свою очередь поляки, уступив Англии (1:2), сыграли вничью с Венгрией (3:3) и обыграли Андорру (3:0).

В этом матче я поставлю на победу Польши. И также, думаю, что польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски должен забить в ворота Словакии», - сказал Козьбан.

Матч Польша – Словакия состоится 14-го июня. Начало встречи в 19:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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