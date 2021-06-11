Севилья предлагает Рамосу контракт на пять лет и работу в клубе

Многолетний капитан «Реала» может покинуть клуб

  • 11.06.2021 12:00
  • 964 просмотра
  • 2 комментария
Севилья предлагает Рамосу контракт на пять лет и работу в клубе
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Севилья» всерьез рассчитывает усилиться защитником «Реала» Серхио Рамосом.

«Красно-белые» хотят воспользоваться неопределенной ситуацией 35-летнего футболиста с «Реалом». Напомним, что переговоры о продлении контракта Рамоса с «Реалом» проходят тяжело.

Как сообщает испанская пресса, «Севилья» предлагает Серхио контракт на 5 лет с зарплатой в 7 миллионов евро за сезон.

Кроме того, Рамос в случае согласия получит возможность остаться в клубе после завершения карьеры.

Контракт Рамоса с «Реалом» истекает 30 июня. 

В этом сезоне защитник сыграл 21 матч за «Реал», забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. Отметим, что Рамос начинал свою карьеру именно в «Севилье».

Ранее сообщалось, что Рамос подпишет краткосрочный контракт с «Реалом»

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 11.06.2021 12:46
    0
    Perets8, 11.06.2021 12:24
    Некисло так, як для ветерана...
    это их воспитанник. К тому же неплохой имиджевй ход как для такого клуба.
    Ссылка
    Perets8
    online
      Perets8, 11.06.2021 12:24
    0
    Некисло так, як для ветерана...
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 11.06.2021 12:46
    0
    Perets8, 11.06.2021 12:24
    Некисло так, як для ветерана...
    это их воспитанник. К тому же неплохой имиджевй ход как для такого клуба.
    Ссылка
    Perets8
    online
      Perets8, 11.06.2021 12:24
    0
    Некисло так, як для ветерана...
    Ссылка
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