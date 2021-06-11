Севилья предлагает Рамосу контракт на пять лет и работу в клубе

«Севилья» всерьез рассчитывает усилиться защитником «Реала» Серхио Рамосом.

«Красно-белые» хотят воспользоваться неопределенной ситуацией 35-летнего футболиста с «Реалом». Напомним, что переговоры о продлении контракта Рамоса с «Реалом» проходят тяжело.

Как сообщает испанская пресса, «Севилья» предлагает Серхио контракт на 5 лет с зарплатой в 7 миллионов евро за сезон.

Кроме того, Рамос в случае согласия получит возможность остаться в клубе после завершения карьеры.

Контракт Рамоса с «Реалом» истекает 30 июня.

В этом сезоне защитник сыграл 21 матч за «Реал», забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. Отметим, что Рамос начинал свою карьеру именно в «Севилье».

Ранее сообщалось, что Рамос подпишет краткосрочный контракт с «Реалом»