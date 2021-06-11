Шотландия – Чехия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч Евро-2020 Шотландия – Чехия.

«Шотландцы и чехи играют в квартете D, где также выступают англичане и хорваты.

Девять раз между собой играли соперники. Обе команды побеждали по четыре раза и еще один матч завершился вничью 2:2. Самый крупный счет был зафиксирован в 1999 году, когда чехи победили шотландцев со счетом 3:2 в матче отбора Евро-2000. Интересно, что в 2020 году в рамках Лиги наций Шотландия и Чехия играли между собой и тогда дважды победили британцы (2:1 и 1:0).

В Глазго на «Хэмпден Парк» между Шотландией и Чехией будет хорошая равная игра. Но я все-таки отдам больше предпочтение Чехии. Поставлю на то, что Чехия не проиграет в этом поединке. Хотя игра будет равной и тяжело здесь что-то спрогнозировать. Поставлю, что Чехия не проиграет Шотландии», - сказал Козьбан.

Матч Шотландия – Чехия состоится 14-го июня. Начало встречи в 16:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.