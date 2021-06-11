КОЛОСКОВ: «Не факт, что Лобановский был бы великим в сегодняшнем футболе»

В «Динамо» тренер был царь и бог, но сейчас ситуация изменилась, считает специалист

  • 11.06.2021 11:13
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  • 2 комментария
КОЛОСКОВ: «Не факт, что Лобановский был бы великим в сегодняшнем футболе»
© ФК Динамо Киев. Валерий Лобановский

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что легендарным тренерам Валерию Лобановскому и Константину Бескову было бы непросто раскрыться в современном футболе.

«Были бы великими Бесков с Лобановским и в сегодняшнем футболе? Ой, не факт. Да, по мозгам, методике, знаниям тактики, психологии оба опережали всех нынешних российских тренеров. С отрывом! Но работали-то в особых условиях. В киевском «Динамо» Лобановский был царь и бог. Как и Бесков — в «Спартаке». Над ними никаких начальников, любые вопросы решали напрямую с партийными верхами. Лобановский — с Щербицким, Бесков — с Промысловым, председателем Моссовета. А сейчас в клубах что? Помимо главного тренера есть спортивный директор, генеральный, председатель совета директоров, владелец. И у каждого свое мнение, каждый пытается порулить. В новых реалиях даже гениям уровня Лобановского и Бескова было бы очень трудно добиться результата», — считает Колосков.

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Источник — Спорт-Экспресс

(5 голосов)

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Комментарии
    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 11.06.2021 11:47
    0
    На голубых мусорков всё УССР работало
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.06.2021 11:42
    -2
    Факт не факт, но факт шо черт этот шо тогда шо сейчас шо ещё как-то - фуфел
    Ссылка
    Марлос-гений
    online
      Марлос-гений, 11.06.2021 11:47
    0
    На голубых мусорков всё УССР работало
    Ссылка
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