КОЛОСКОВ: «Не факт, что Лобановский был бы великим в сегодняшнем футболе»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что легендарным тренерам Валерию Лобановскому и Константину Бескову было бы непросто раскрыться в современном футболе.

«Были бы великими Бесков с Лобановским и в сегодняшнем футболе? Ой, не факт. Да, по мозгам, методике, знаниям тактики, психологии оба опережали всех нынешних российских тренеров. С отрывом! Но работали-то в особых условиях. В киевском «Динамо» Лобановский был царь и бог. Как и Бесков — в «Спартаке». Над ними никаких начальников, любые вопросы решали напрямую с партийными верхами. Лобановский — с Щербицким, Бесков — с Промысловым, председателем Моссовета. А сейчас в клубах что? Помимо главного тренера есть спортивный директор, генеральный, председатель совета директоров, владелец. И у каждого свое мнение, каждый пытается порулить. В новых реалиях даже гениям уровня Лобановского и Бескова было бы очень трудно добиться результата», — считает Колосков.