Ман Сити предлагает Кейну 16 миллионов евро в год

«Манчестер Сити» решительно настроен купить форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб предлагает игроку долгосрочный контракт.

«Горожане» готовы заключить с 27-летним игроком пятилетний контракт с зарплатой в 16 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов продать Кейна за 160 миллионов евро.

В сезоне 2020/21 Кейн сыграл 49 матчей за «шпор», забив 33 гола. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года.