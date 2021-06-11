Ман Сити предлагает Кейну 16 миллионов евро в год

«Горожане» заманивают звезду сборной Англии щедрым контрактом

  • 11.06.2021 10:32
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Ман Сити предлагает Кейну 16 миллионов евро в год
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

«Манчестер Сити» решительно настроен купить форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб предлагает игроку долгосрочный контракт.

«Горожане» готовы заключить с 27-летним игроком пятилетний контракт с зарплатой в 16 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов продать Кейна за 160 миллионов евро.

В сезоне 2020/21 Кейн сыграл 49 матчей за «шпор», забив 33 гола. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года.

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Источник — Twitter

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