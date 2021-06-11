Ман Сити предлагает Кейну 16 миллионов евро в год

«Манчестер Сити» решительно настроен купить форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб предлагает игроку долгосрочный контракт.
«Горожане» готовы заключить с 27-летним игроком пятилетний контракт с зарплатой в 16 миллионов евро за сезон.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов продать Кейна за 160 миллионов евро.
В сезоне 2020/21 Кейн сыграл 49 матчей за «шпор», забив 33 гола. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года.
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Источник — Twitter
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