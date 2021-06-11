Во Львове нальют по 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии в ворота России

Во львовской фан-зоне Lviv Fan Festival в преддверии старта Евро-2020 отметились необычным маркетинговым ходом.
Организаторы пообещали бесплатно наливать по 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота национальной команды России. Марка пива не уточняется. Стоимость билета в фан-зону составляет 50 грн.
Поединок группового этапа Евро-2020 Россия — Бельгия состоится в субботу, 12 июня, в 22:00.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
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