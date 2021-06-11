Во Львове нальют по 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии в ворота России

Львовская фан-зона отметилась необычным маркетинговим ходом

  • 11.06.2021 10:23
  • 2800 просмотров
  • 6 комментариев
Во Львове нальют по 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии в ворота России
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Во львовской фан-зоне Lviv Fan Festival в преддверии старта Евро-2020 отметились необычным маркетинговым ходом.

Организаторы пообещали бесплатно наливать по 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота национальной команды России. Марка пива не уточняется. Стоимость билета в фан-зону составляет 50 грн.

Поединок группового этапа Евро-2020 Россия — Бельгия состоится в субботу, 12 июня, в 22:00.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

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Источник — Instagram

(10 голосов)

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Комментарии
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 11.06.2021 11:32
    0
    Браво
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 11.06.2021 11:31
    +1
    zac1310, 11.06.2021 10:49
    Думаю да.
    А вдруг 0-0? Обидна будет Львову
    Нереально. Навіть Мальта забила росії один гол у відборі
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 11.06.2021 10:52
    0
    Класс! Клёвый маркетинговый ход, я думаю они этим много фанатов завлекут. Бельгия пару голов должна положить))
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 11.06.2021 10:49
    -1
    dudigo78, 11.06.2021 10:33
    Сподіваюсь Львів цього вечора буде п'яним
    Думаю да.
    А вдруг 0-0? Обидна будет Львову
    Ссылка
    uge-madrid
    online
      uge-madrid, 11.06.2021 10:35
    +22
    Щось мені здається,що після цього матчу багато хто не зможе вийти на своїх ногах!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 11.06.2021 10:33
    +20
    Сподіваюсь Львів цього вечора буде п'яним
    Ссылка
    uge-madrid
    online
      uge-madrid, 11.06.2021 10:35
    +22
    Щось мені здається,що після цього матчу багато хто не зможе вийти на своїх ногах!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 11.06.2021 10:33
    +20
    Сподіваюсь Львів цього вечора буде п'яним
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 11.06.2021 11:31
    +1
    zac1310, 11.06.2021 10:49
    Думаю да.
    А вдруг 0-0? Обидна будет Львову
    Нереально. Навіть Мальта забила росії один гол у відборі
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 11.06.2021 11:32
    0
    Браво
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 11.06.2021 10:52
    0
    Класс! Клёвый маркетинговый ход, я думаю они этим много фанатов завлекут. Бельгия пару голов должна положить))
    Ссылка
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