Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Не должны подвести болельщиков на Евро-2020»

Хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от выступлений на чемпионате Европы.
«Готовимся с хорошим настроением. Есть небольшое волнение, как всегда у любого спортсмена перед большими турнирами, потому что мы все понимаем, что не имеем подвести наших болельщиков, нашу страну. Мы понимаем, что легких игр не будет, и надеемся, что покажем свой максимум», - сказал Андрей Ярмоленко.
Сборная Украины стартует на Евро-2020 13 июня матчем против сборной Нидерландов. Начало матча в 22:00.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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