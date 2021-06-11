Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Не должны подвести болельщиков на Евро-2020»

Вингер сборной Украины намерен показать свой максимум

  • 11.06.2021 10:21
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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Не должны подвести болельщиков на Евро-2020»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от выступлений на чемпионате Европы.

«Готовимся с хорошим настроением. Есть небольшое волнение, как всегда у любого спортсмена перед большими турнирами, потому что мы все понимаем, что не имеем подвести наших болельщиков, нашу страну. Мы понимаем, что легких игр не будет, и надеемся, что покажем свой максимум», - сказал Андрей Ярмоленко.

Сборная Украины стартует на Евро-2020 13 июня матчем против сборной Нидерландов. Начало матча в 22:00.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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