Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Не должны подвести болельщиков на Евро-2020»

Хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от выступлений на чемпионате Европы.

«Готовимся с хорошим настроением. Есть небольшое волнение, как всегда у любого спортсмена перед большими турнирами, потому что мы все понимаем, что не имеем подвести наших болельщиков, нашу страну. Мы понимаем, что легких игр не будет, и надеемся, что покажем свой максимум», - сказал Андрей Ярмоленко.

Сборная Украины стартует на Евро-2020 13 июня матчем против сборной Нидерландов. Начало матча в 22:00.