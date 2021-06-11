Нидерланды — Украина. Прогноз на матч Артема Федецкого

Специалист поделился ожиданиями от поединка группового этапа Евро-2020

  • 11.06.2021 09:49
  • 717 просмотров
  • 1 комментарий
Нидерланды — Украина. Прогноз на матч Артема Федецкого
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч Евро-2020 Нидерланды — Украина.

«Мне кажется, не так страшна сборная Нидерландов, как ее все описывают. У них тоже проблем хватает. У Нидерландов есть травмированные футболисты. Видел я их матчи и видно, что у команды есть проблемы.

А сборная Украины в этом плане уже опытная. Мы увидели, как Украина играет против топовых сборных. Мне кажется, шансы неплохие. Мне кажется, это плюс, что мы сразу играем против такой сильной сборной. Я думаю, ребята уже не один матч Нидерландов посмотрели и уже проанализировали их игру. Тренерский штаб уже, наверное, указал, как нужно сыграть против этого соперника.

Проигрывать в этом поединке Украине ни в коем случае нельзя. В финальной части чемпионата Европы права на ошибку нет. А в случае удачного исхода это существенно увеличит наши шансы на выполнение минимальной задачи, а именно выхода из группы. А нам это под силу и мы просто обязаны это делать.

Понятно, будем переживать за наших и все мы хотим победы сборной Украины. Но, мне кажется, здесь будет ничья 1:1. Почему-то склоняюсь к такому счету, но хочется, чтобы наши забили на один гол больше, чем голландцы. То, что обе сборные забьют, это да.

Главное, чтобы наши футболисты не транжирили моменты, как это было в предыдущих матчах. Тем более здесь не будет 15 голевых моментов. Тут надо будет с полумомента выжимать максимум. Пусть я ошибусь в прогнозе и наша сборная победит в матче с Нидерландами. Но ни в коем случае проигрывать голландцам нельзя», - сказал Федецкий.

Матч Нидерланды – Украина состоится 13-го июня. Начало встречи в 22:00.

Артем Федецкий – бывший футболист сборной Украины. Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра», обладатель Кубка УЕФА-2008/09 в составе «Шахтера». Четырехкратный призер чемпионатов Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Артем Федецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 11.06.2021 09:55
    0
    3-1 наши выиграют! Де Бур предвидел результат, только местами перепутал!) 😂
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 11.06.2021 09:55
    0
    3-1 наши выиграют! Де Бур предвидел результат, только местами перепутал!) 😂
    Ссылка
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