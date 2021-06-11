КАРИКАТУРА ДНЯ. Беги, Криштиану, беги! Все хотят отнять у Роналду титул

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над сборной Португалии и ее лидером Криштиану Роналду в преддверии старта Евро-2020.

Португалия — действующий чемпион Европы. В финале Евро-2016 португальская национальная команда обыграла Францию со счетом 1:0.

«Криштиану Роналду: миссия невыполнима, часть 2.

Сможет ли CR7 сохранить титул чемпиона Европы?

Только если он пройдет Нойера, Канте, Мбаппе и остальных», — прокомментировал Момани свою работу в виде мультипликационного фильма.

На групповом этапе Евро-2020 Португалия встретится с Венгрией, Германией и Францией.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.