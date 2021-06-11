КАРИКАТУРА ДНЯ. Беги, Криштиану, беги! Все хотят отнять у Роналду титул

Сможет ли сборная Португалии защитить статус чемпионов Европы?

  • 11.06.2021 09:43
  • 787 просмотров
  • 3 комментария
КАРИКАТУРА ДНЯ. Беги, Криштиану, беги! Все хотят отнять у Роналду титул
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над сборной Португалии и ее лидером Криштиану Роналду в преддверии старта Евро-2020.

Португалия — действующий чемпион Европы. В финале Евро-2016 португальская национальная команда обыграла Францию со счетом 1:0.

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Только если он пройдет Нойера, Канте, Мбаппе и остальных», — прокомментировал Момани свою работу в виде мультипликационного фильма.

На групповом этапе Евро-2020 Португалия встретится с Венгрией, Германией и Францией.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Crassus1
      Crassus1, 11.06.2021 10:00
    0
    Канте - прикол
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 11.06.2021 09:58
    0
    Прикольно
    Ссылка
    Сергей Шец
      Сергей Шец, 11.06.2021 09:51
    +1
    Глупо он шутит в последнее время... А КриРо желаю побить мировой рекорд по голам!
    Реально мужик за свою самоотдачу и требованиям к саму себе, заслужил быть лучшим бомбардиром в мире!!!
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 11.06.2021 09:51
    +1
    Глупо он шутит в последнее время... А КриРо желаю побить мировой рекорд по голам!
    Реально мужик за свою самоотдачу и требованиям к саму себе, заслужил быть лучшим бомбардиром в мире!!!
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 11.06.2021 10:00
    0
    Канте - прикол
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 11.06.2021 09:58
    0
    Прикольно
    Ссылка
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