Австрия — Северная Македония. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч Евро-2020 Австрия — Северная Македония.

«В Бухаресте встретятся команды из квартета С, где также играют наша сборная Украины и национальная команда Нидерландов.

Для сборной Северной Македонии – это исторические событие. Команда впервые сыграет на Евро. Сборная Северной Македонии – команда непростая. Доказательством тому их победа над Германией на выезде (1:2) в рамках отбора ЧМ-2022. Северомакедонцы, начиная с 2001-го года, стали первой сборной, которая обыграла Германию в рамках квалификации мундиаля. Также это был только третий раз в истории, когда немцы проиграли дома в матче отбора чемпионата мира. То есть это говорит о том, что у Северной Македонии хорошая команда, которая умеет настраиваться на соперника.

А сборная Австрии – это такая мини-Германия. У них дисциплинированная сборная с хорошими футболистами. Мне кажется, Северной Македонии будет сложнее играть с Австрией, чем с Германией. У игроков сборной Германии тогда все равно была какая-то недооценка. И это сыграло с немцами злую шутку. Топовые команды оступаются, когда с их стороны появляется недооценка оппонента.

Кстати в рамках отбора Евро-2020 Австрия и Северная Македония играли в одной группе и тогда австрийцы дважды победили (4:1 и 2:1).

Но северомакедонцы будут стараться творить новую историю. Тем более это будет первый матч в группе. Понятно, что Австрия является фаворитом, но шансы у Северной Македонии остаются. Я поставлю здесь на ничью. Но, по крайней мере, мне хочется такого результата. Поставим где-то на 1:1. Для сборной Украины будет хорошо, если матч Австрия - Северная Македония завершится вничью», - сказал Федецкий.

Матч Австрия - Северная Македония состоится 13-го июня. Начало встречи в 19:00.

Артем Федецкий – бывший футболист сборной Украины. Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра», обладатель Кубка УЕФА-2008/09 в составе «Шахтера». Четырехкратный призер чемпионатов Украины.