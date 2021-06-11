Бельгия – Россия. Прогноз на матч Артема Федецкого

Эксперт поделился прогнозом на матч Евро-2020

  • 11.06.2021 09:16
  • 1343 просмотра
  • 5 комментариев
Бельгия – Россия. Прогноз на матч Артема Федецкого
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч Евро-2020 Бельгия – Россия.

«Я с детства болею за Бельгию. Я, когда родился, уже знал, что бельгийцы будут против России играть (смеется). Если честно, тут хочется побольше голов в одни ворота. Я ничего против российских игроков не имею. Возможно, там тоже играют хорошие футболисты. Но в этом матче явный фаворит, конечно, бельгийцы. Невзирая даже на то, что травмирован Кевин Де Брюйне и непонятно в какой форме находится Эден Азар из-за его частых повреждений, если брать глобально, преимущество будет на стороне бельгийцев.

Кстати даже если мы возьмем статистику, то и она на стороне бельгийцев. В семи противостояниях этих команд пять раз победила Бельгия и два раза была зафиксирована ничья в спаррингах (0:0, 3:3). Россия ни разу не выигрывала у Бельгии. В трех предыдущих встречах бельгийцы забивали россиянам минимум три мяча (3:3, 3:1 и 4:1). Кстати эти победы 3:1 и 4:1 были зафиксированы в рамках отбора Евро-2020. Также на чемпионате мира-2002 Бельгия победила Россию со счетом 3:2, а на мундиале 2014-го года бельгийцы оказались сильнее россиян, выиграв со счетом 1:0. На международных турнирах Бельгия всегда побеждает Россию.

В матче, который будет на Евро-2020, по счету поставлю на 3:0 в пользу Бельгии», - сказал Федецкий.

Матч Бельгия – Россия состоится 12-го июня. Начало встречи в 22:00.

Артем Федецкий – бывший футболист сборной Украины. Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра», обладатель Кубка УЕФА-2008/09 в составе «Шахтера». Четырехкратный призер чемпионатов Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Артем Федецкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    TOTGEN_
      TOTGEN_, 11.06.2021 10:05
    0
    Сергей Пешеходов, 11.06.2021 09:55
    Вас Нидерланды вообще на кукан натянуть, придётся форму перешивать буде "Слава Нидерландам" 😂😂😂слабоумный
    то есть ты уже согласился ,что твою курку мутанта двухголового завтра зажарят и ты решил переключится на других,куда тебя кстати и не звали,рассказать о своей тупости,ты хоть название статьи читал-"Бельгия – Россия. Прогноз на матч Артема Федецкого
    Эксперт поделился прогнозом на матч Евро-2020"?
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 11.06.2021 10:04
    0
    Сергей Пешеходов, 11.06.2021 09:55
    Вас Нидерланды вообще на кукан натянуть, придётся форму перешивать буде "Слава Нидерландам" 😂😂😂слабоумный
    Привет фашист!) 😂 что, на своих сайтах не можете свободно общаться, приходите к нам?) 😂 фу, как это позорно!) 😂 😂 😂
    Ссылка
    Сергей Пешеходов
    online
      Сергей Пешеходов, 11.06.2021 09:57
    -2
    Кто такой Артём федецкий весь мир такого не знает, ааааа это который мячики подавал Блохину ВЕЛИКОМУ😂😂😂
    Ссылка
    Сергей Пешеходов
    online
      Сергей Пешеходов, 11.06.2021 09:55
    -2
    Вас Нидерланды вообще на кукан натянуть, придётся форму перешивать буде "Слава Нидерландам" 😂😂😂слабоумный
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 11.06.2021 09:47
    -1
    Та для рассеи 3-0 это будет за счастье 😂 😂 😂 они в этом матче сами в открытую говорят, что очков тут не ждать!) ну единственное очко - это порваное) 😂 😂 😂
    Ссылка
    TOTGEN_
      TOTGEN_, 11.06.2021 10:05
    0
    Сергей Пешеходов, 11.06.2021 09:55
    Вас Нидерланды вообще на кукан натянуть, придётся форму перешивать буде "Слава Нидерландам" 😂😂😂слабоумный
    то есть ты уже согласился ,что твою курку мутанта двухголового завтра зажарят и ты решил переключится на других,куда тебя кстати и не звали,рассказать о своей тупости,ты хоть название статьи читал-"Бельгия – Россия. Прогноз на матч Артема Федецкого
    Эксперт поделился прогнозом на матч Евро-2020"?
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 11.06.2021 10:04
    0
    Сергей Пешеходов, 11.06.2021 09:55
    Вас Нидерланды вообще на кукан натянуть, придётся форму перешивать буде "Слава Нидерландам" 😂😂😂слабоумный
    Привет фашист!) 😂 что, на своих сайтах не можете свободно общаться, приходите к нам?) 😂 фу, как это позорно!) 😂 😂 😂
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