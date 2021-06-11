Бельгия – Россия. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч Евро-2020 Бельгия – Россия.

«Я с детства болею за Бельгию. Я, когда родился, уже знал, что бельгийцы будут против России играть (смеется). Если честно, тут хочется побольше голов в одни ворота. Я ничего против российских игроков не имею. Возможно, там тоже играют хорошие футболисты. Но в этом матче явный фаворит, конечно, бельгийцы. Невзирая даже на то, что травмирован Кевин Де Брюйне и непонятно в какой форме находится Эден Азар из-за его частых повреждений, если брать глобально, преимущество будет на стороне бельгийцев.

Кстати даже если мы возьмем статистику, то и она на стороне бельгийцев. В семи противостояниях этих команд пять раз победила Бельгия и два раза была зафиксирована ничья в спаррингах (0:0, 3:3). Россия ни разу не выигрывала у Бельгии. В трех предыдущих встречах бельгийцы забивали россиянам минимум три мяча (3:3, 3:1 и 4:1). Кстати эти победы 3:1 и 4:1 были зафиксированы в рамках отбора Евро-2020. Также на чемпионате мира-2002 Бельгия победила Россию со счетом 3:2, а на мундиале 2014-го года бельгийцы оказались сильнее россиян, выиграв со счетом 1:0. На международных турнирах Бельгия всегда побеждает Россию.

В матче, который будет на Евро-2020, по счету поставлю на 3:0 в пользу Бельгии», - сказал Федецкий.

Матч Бельгия – Россия состоится 12-го июня. Начало встречи в 22:00.

Артем Федецкий – бывший футболист сборной Украины. Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра», обладатель Кубка УЕФА-2008/09 в составе «Шахтера». Четырехкратный призер чемпионатов Украины.