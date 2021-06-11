Экс-хавбек Динамо продлил контракт с Вероной

35-летний Мигел Велозу остается в итальянской команде

  • 11.06.2021 08:45
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Экс-хавбек Динамо продлил контракт с Вероной
© Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский опорный полузащитник Мигел Велозу, который хорошо известен в Украине по выступлениям в составе «Динамо», подписал новый контракт с «Вероной».

Срок действия договора составляет один год.

Велозу выступает за «Верону» с лета 2019 года.

В минувшем сезоне на счету 35-летнего полузащитника было 22 матча, 2 гола и 2 ассиста.

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Источник — ФК Верона

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