Экс-хавбек Динамо продлил контракт с Вероной

Португальский опорный полузащитник Мигел Велозу, который хорошо известен в Украине по выступлениям в составе «Динамо», подписал новый контракт с «Вероной».
Срок действия договора составляет один год.
Велозу выступает за «Верону» с лета 2019 года.
В минувшем сезоне на счету 35-летнего полузащитника было 22 матча, 2 гола и 2 ассиста.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Верона
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.