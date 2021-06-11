Дания – Финляндия. Прогноз на матч Артема Федецкого

Эксперт дал прогноз на матч Евро-2020

  • 11.06.2021 08:46
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Дания – Финляндия. Прогноз на матч Артема Федецкого
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч Евро-2020 Дания – Финляндия.

«Команды играют в группе В, где также выступают Бельгия и Россия.

На «Паркене» в Копенгагене встретятся давние принципиальные соперники Дания и Финляндия, которые играют между собой еще с 20-х годов прошлого столетия, когда они бились друг против друга в рамках чемпионата Северной Европы. Всего 63 раза играли между собой оппоненты (39 побед у Дании, 12 викторий у Финляндии и 12 ничьих).

У датчан добротная команда всегда была. У Дании, можно сказать, всегда стабильная сборная. Не зря они в 1992 году выиграли Евро. А у Финляндии команда с перепадами. У финнов все зависит от игроков, кто в какой форме находится, кого вызвали, а кого не вызвали. Но, по моему мнению, в этой встрече небольшое преимущество будет на стороне датчан. Если говорит о счете, то, я думаю, датчане точно забьют два мяча. Финнам тоже надо оставить надежду. Поставим на то, что они забьют. Примерный счет в этом поединке будет 2:1 в пользу Дании», - сказал Федецкий.

Матч Дания – Финляндия состоится 12-го июня. Начало встречи в 19:00.

Артем Федецкий – бывший футболист сборной Украины. Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра», обладатель Кубка УЕФА-2008/09 в составе «Шахтера». Четырехкратный призер чемпионатов Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Артем Федецкий, Sport.ua

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