Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «На Евро начинаем дышать новым адреналином»

Сегодня, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу. В матче-открытии сборная Италии встретится с Турцией. Капитан итальянской сборной Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от старта Евро-2020.

«Я проживаю первые часы в качестве капитана с большим энтузиазмом. Мы не могли дождаться, ждали год, чтобы сыграть на этом чемпионате Европы. С тех пор, как мы собрались на Сардинии, мы мечтали здесь оказаться. Все готово, с сегодняшнего дня мы начинаем дышать другим адреналином, другой окружающей средой.

Нужно провести этот месяц с энтузиазмом, тогда все придет само собой. Все идет хорошо, мы готовы физически и морально. Остается только выйти на поле, осознавая трудности, с которыми мы столкнемся», - сказал Кьеллини.

Матч Турция - Италия состоится в 22:00 по Киеву.