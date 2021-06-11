Манчестер Сити не собирается продавать Гюндогана

«Манчестер Сити» намерен сохранить в команде хавбека Илкая Гюндогана.

Как сообщает английская пресса, «горожане» не рассматривают вариант с продажей 30-летнего игрока. Отметим, что футболистом интересовалась «Барселона».

Гюндоган стал лучшим бомбардиром «Сити» в минувшем сезоне АПЛ. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

В минувшем сезоне на счету Гюндогана 17 голов и 5 результативных передач в 46 играх.