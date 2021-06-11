Манчестер Сити не собирается продавать Гюндогана

«Манчестер Сити» намерен сохранить в команде хавбека Илкая Гюндогана.
Как сообщает английская пресса, «горожане» не рассматривают вариант с продажей 30-летнего игрока. Отметим, что футболистом интересовалась «Барселона».
Гюндоган стал лучшим бомбардиром «Сити» в минувшем сезоне АПЛ. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
В минувшем сезоне на счету Гюндогана 17 голов и 5 результативных передач в 46 играх.
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Источник — Sky Sports
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