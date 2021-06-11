Ян Облак признан лучшим игроком чемпионата Испании

Вратарь «Атлетико» Ян Облак признан лучшим игроком Ла Лиги в сезоне 2020/21.
В прошедшем сезоне Облак принял участие во всех 38 играх чемпионата, в которых пропустил 25 голов.
Напомним, что Облак также стал обладателем трофея Саморы за лучший показатель пропущенных голов в среднем за игру.
🌟 SÚPER @oblakjan 🌟— LaLiga (@LaLiga) June 10, 2021
🔴🔝⚪ ¡El portero del @Atleti es el mejor 'Jugador del Mes' de la temporada 2020/21 en #LaLigaSantander!#MVP #POTM pic.twitter.com/wjQXaSXAA1
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Источник — Sport.ua
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