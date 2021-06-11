Ян Облак признан лучшим игроком чемпионата Испании

Вратарь «Атлетико» Ян Облак признан лучшим игроком Ла Лиги в сезоне 2020/21.

В прошедшем сезоне Облак принял участие во всех 38 играх чемпионата, в которых пропустил 25 голов.

Напомним, что Облак также стал обладателем трофея Саморы за лучший показатель пропущенных голов в среднем за игру.