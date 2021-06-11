Mихаил ИВАНИЦА: «Ко мне никто с Миная не обращался»

Тренер Mихаил Иваница прокомментировал информацию появившуюся в СМИ, что он возглавит «Mинай».

«После возвращения из Венгрии, где я тренировал одну из местных команд, ко мне никто из «Mиная» не обращался. Даже не знаю, кто инициатор этой дезинформации», - сказал Иваница.

Напомним, что раньше Mихаил Иваница возглавлял «Говерлу», «Минай» и «Ужгород».

Иваница был главным тренером «Миная» в 2016 году, еще когда закарпатцы носили статус аматорской команды.