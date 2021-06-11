Mихаил ИВАНИЦА: «Ко мне никто с Миная не обращался»

Тренер Mихаил Иваница прокомментировал информацию появившуюся в СМИ, что он возглавит «Mинай».
«После возвращения из Венгрии, где я тренировал одну из местных команд, ко мне никто из «Mиная» не обращался. Даже не знаю, кто инициатор этой дезинформации», - сказал Иваница.
Напомним, что раньше Mихаил Иваница возглавлял «Говерлу», «Минай» и «Ужгород».
Иваница был главным тренером «Миная» в 2016 году, еще когда закарпатцы носили статус аматорской команды.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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