Англия – Хорватия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Евро-2020 Англия – Хорватия.

«Сборные Англии и Хорватии будут играть в рамках группы D, в которой также выступают национальные команды Шотландии и Чехии.

Десять раз встречались между собой англичане и хорваты (5 побед британцев, 3 виктории балканцев и 2 ничьи). Предыдущие два матча команды сыграли в 2018 году в рамках Лиги наций и тогда в Риеке был зафиксирован счет 0:0, а на Туманном Альбионе на «Уэмбли» победили англичане 2:1.

Матч Англия - Хорватия пройдет на домашнем поле Англии в Лондоне и снова на «Уэмбли». От хорватских футболистов требуют лучшей игры. Многим не нравится, что сейчас Хорватия очень слабо играет в атаке. Прослеживается, что нет агрессивности впереди. Сборная Англии по традиции один из фаворитов Евро. У этой сборной есть большой потенциал, много молодых игроков. Эта команда больше на будущее. Не так просто им будет на этом чемпионате Европы.

Я все-таки надеюсь на то, что хорватов прорвет и они сыграют удачный матч с Англией. Поставлю на ничейный результат в этом матче», - сказал Бартулович.

Матч Англия – Хорватия состоится 13-го июня. Начало встречи в 16:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».