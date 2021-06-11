Англия – Хорватия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз от эксперта на поединок Евро-2020

  • 11.06.2021 04:40
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Англия – Хорватия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Евро-2020 Англия – Хорватия.

«Сборные Англии и Хорватии будут играть в рамках группы D, в которой также выступают национальные команды Шотландии и Чехии.

Десять раз встречались между собой англичане и хорваты (5 побед британцев, 3 виктории балканцев и 2 ничьи).  Предыдущие два матча команды сыграли в 2018 году в рамках Лиги наций и тогда в Риеке был зафиксирован счет 0:0, а на Туманном Альбионе на «Уэмбли» победили англичане 2:1.

Матч Англия - Хорватия пройдет на домашнем поле Англии в Лондоне и снова на «Уэмбли».  От хорватских футболистов требуют лучшей игры. Многим не нравится, что сейчас Хорватия очень слабо играет в атаке. Прослеживается, что нет агрессивности впереди. Сборная Англии по традиции один из фаворитов Евро. У этой сборной есть большой потенциал, много молодых игроков.  Эта команда больше на будущее. Не так просто им будет на этом чемпионате Европы.

Я все-таки надеюсь на то, что хорватов прорвет и они сыграют удачный матч с Англией. Поставлю на ничейный результат в этом матче», - сказал Бартулович.

Матч Англия – Хорватия состоится 13-го июня. Начало встречи в 16:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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